У Верховній Раді розпочалося перше підготовче засідання

У Верховній Раді розпочалося перше засідання підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України.

Засідання проходить без участі преси, повідомляє LB.ua.

У підготовчу депутатську групу делеговано представників політичних партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, а саме:

"Слуга народу" - 17

"Опозиційна платформа - За життя" - 3

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 2

"Європейська Солідарність" - 2

"Голос" - 1.



Фото: Анна Стешенко

Майбутні депутати визначать дату першого засідання новообраної Ради і порядок розміщення фракцій у залі.



Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, напередодні спікер Верховної Ради Андрій Парубій повторно пояснив Президенту Володимиру Зеленському причини відмови у скликанні позачергового засідання парламенту і попросив главу держави привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.

Нагадаємо, 16 липня Президент Зеленський направив Парубію лист, в якому попросив його скликати позачергове пленарне засідання парламенту 18 липня для прийняття антикорупційних ініціатив. Парубій заявив, що зараз може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, в зв'язку з чим попросив президента України привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.