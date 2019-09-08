У Верховній Раді розпочалося перше підготовче засідання
Засідання проходить без участі преси, повідомляє LB.ua.
У підготовчу депутатську групу делеговано представників політичних партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, а саме:
"Слуга народу" - 17
"Опозиційна платформа - За життя" - 3
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 2
"Європейська Солідарність" - 2
"Голос" - 1.
Фото: Анна Стешенко
Майбутні депутати визначать дату першого засідання новообраної Ради і порядок розміщення фракцій у залі.
Фото: Анна Стешенко
Нагадаємо, напередодні спікер Верховної Ради Андрій Парубій повторно пояснив Президенту Володимиру Зеленському причини відмови у скликанні позачергового засідання парламенту і попросив главу держави привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.
Нагадаємо, 16 липня Президент Зеленський направив Парубію лист, в якому попросив його скликати позачергове пленарне засідання парламенту 18 липня для прийняття антикорупційних ініціатив. Парубій заявив, що зараз може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, в зв'язку з чим попросив президента України привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.
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