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У Волгоградській області рф ЗСУ атаковали склад з іранськими ракетами

29 вересня 2024, 14:09
У Волгоградській області рф ЗСУ атаковали склад з іранськими ракетами
Фото: firtka.if.ua
На складах в селі Котлубань зберігалася частина іранської балістики і пускові установки до них.

В Котлубані Волгоградської області рф було завдано удару по арсеналу боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міноборони рф. 

Про це оголосив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram-каналі.

"Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф.

Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові установки до них", - йдеться в дописі. 

Вночі росіяни повідомляли про сильну пожежу і детонацію.

Вже зранку, 29 вересня, ми писали, що в росії заявили про атаку сотні дронів: лунали вибухи і спалахнули пожежі.

 

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