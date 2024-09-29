У Волгоградській області рф ЗСУ атаковали склад з іранськими ракетами

На складах в селі Котлубань зберігалася частина іранської балістики і пускові установки до них.

В Котлубані Волгоградської області рф було завдано удару по арсеналу боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міноборони рф.

Про це оголосив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram-каналі.

"Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф.

Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові установки до них", - йдеться в дописі.

Вночі росіяни повідомляли про сильну пожежу і детонацію.

Вже зранку, 29 вересня, ми писали, що в росії заявили про атаку сотні дронів: лунали вибухи і спалахнули пожежі.