У ВООЗ назвали небезпечним різке ослаблення впроваджених у зв'язку з пандемією обмежень
Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав країни ретельно підійти до питання ослаблення обмежувальних заходів боротьби з поширенням нового коронавірусу, щоб уникнути повторних спалахів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я знаю, що деякі країни вже планують відмову від обмежень, які закликають залишатися вдома", - сказав глава ВООЗ.
Водночас він наголосив, що занадто різке ослаблення заходів може бути небезпечним процесом, "якщо його не буде ретельно сплановано".
"ВООЗ працює з постраждалими країнами над стратегіями поступового та безпечного ослаблення обмежень", - заявив глава організації, слова якого наводяться у Twitter ВООЗ.
Тедрос Адханом Гебреєсус закликав країни враховувати низку важливих чинників під час розробки стратегій щодо відмови від суворих обмежувальних заходів. За його словами, перехід до менш суворих заходів має контролюватися, а ризик спалаху захворювання має бути мінімізований. У країнах мають бути доступні належні послуги у сфері громадської охорони здоров'я і медичних послуг, проводитися профілактичні заходи на робочих місцях, у школах.
Станом на 10 квітня загалом у світі діагностовано понад 1,6 млн випадків зараження Covid-19, кількість летальних випадків від наслідків зараження наближається до 100 тис.
Нагадаємо, що у світі від коронавірусу одужали 409 444 тисяч людей, померли - 109 654 тисяч
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