У світі від коронавірусу одужали 409 444 тисяч людей, померли - 109 654 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 533 115. Серед них померли 20 580 пацієнти та одужали — 30 502.
Далі йде Іспанія — 166 019 інфікованих, Італія — 131 646, Німеччина — 152 271 та Франція - 129 654.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 99 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 575 пацієнтів. Водночас там померли 3 339 людей.
Найбільше померлих в США — 20 580 та Італії — 19 468.
Крім Китаю, найбільше одужалих в Іспанії — 62 391, Німеччині — 57 400, Італії — 32 534 та Ірані — 41 947.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.
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