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У світі від коронавірусу одужали 409 444 тисяч людей, померли - 109 654 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 533 115
У світі зафіксували 1 млн 709 тисяч 238 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 409 444, а померли — 109 654 людей.
У світі від коронавірусу одужали 409 444 тисяч людей, померли - 109 654 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 533 115. Серед них померли 20 580 пацієнти та одужали — 30 502.

Далі йде Іспанія — 166 019 інфікованих, Італія — 131 646, Німеччина — 152 271 та Франція - 129 654.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 99 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 575 пацієнтів. Водночас там померли 3 339 людей.

Найбільше померлих в США — 20 580 та Італії — 19 468.

Крім Китаю, найбільше одужалих в Іспанії — 62 391, Німеччині — 57 400, Італії — 32 534 та Ірані — 41 947.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.

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12 04 2020 13:30
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