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У ВООЗ пояснили, чому людство досі не може подолати пандемію COVID-19

Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти
Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що люди зараз мають всі інструменти, щоб подолати коронавірус, однак нерозумно використовують їх.
У ВООЗ пояснили, чому людство досі не може подолати пандемію COVID-19 Фото: з вільного доступу
Про це передає  Le Journal de Montreal.
 
"Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти", — заявив Гебреісус.
 
Водночас він висловив невдоволення тим, що "світ нерозумно використовував ці інструменти", тому до завершення пандемії ще далеко.
 
У ВООЗ планували вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця 2021 року та 70% до середини 2022 року, але через нерівномірний розподіл вакцин цю мету поки неможливо здійснити.
 
"Ця мета досяжна, але тільки якщо заяви країн та компаній, які контролюють постачання, будуть відповідати їх діям. Націоналізм та накопичення вакцин ставлять нас усіх під загрозу", — наголосив він.
 
Нагадаємо: три країни світу досі взагалі не розпочали COVID-вакцинацію населення - це Бурунді, Еритрея та Північна Корея.
 
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25 10 2021 12:17
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