НОВИНИГлава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що люди зараз мають всі інструменти, щоб подолати коронавірус, однак нерозумно використовують їх.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ВООЗ пояснили, чому людство досі не може подолати пандемію COVID-19
Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти
Фото: з вільного доступу
Про це передає Le Journal de Montreal.
"Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти", — заявив Гебреісус.
Водночас він висловив невдоволення тим, що "світ нерозумно використовував ці інструменти", тому до завершення пандемії ще далеко.
У ВООЗ планували вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця 2021 року та 70% до середини 2022 року, але через нерівномірний розподіл вакцин цю мету поки неможливо здійснити.
"Ця мета досяжна, але тільки якщо заяви країн та компаній, які контролюють постачання, будуть відповідати їх діям. Націоналізм та накопичення вакцин ставлять нас усіх під загрозу", — наголосив він.
Нагадаємо: три країни світу досі взагалі не розпочали COVID-вакцинацію населення - це Бурунді, Еритрея та Північна Корея.
Читайте також: У світі зафіксували понад 244 мільйони випадків COVID-19
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 10 2021 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Україна отримає холодильників для COVID-вакцин на $2,8 мільйона
- ВІДЕО У Китаї показали дизайн футуристичного аеромобіля
- ФОТО У Норвегії запустять "розумний" елекропором з нульовим рівнем викидів
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles