НОВИНИУ світі станом на ранок 24 жовтня зафіксували 244 133 259 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували понад 244 мільйони випадків COVID-19
Україна знаходиться на 18-й сходинці у цьому переліку
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer.
Зокрема, виявлено 4 959 628 смертей, одужали 221 197 315 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (46 294 210), Індія (34 175 468) та Бразилія (21 723 559).
Україна знаходиться на 18-й сходинці у цьому переліку.
Як повідомлялося, за минулу добу, 23 жовтня, в Україні виявили 20 791 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, а за весь час пандемії в Україні захворіло 2 769 405 осіб.
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24 10 2021 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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