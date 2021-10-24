У світі зафіксували понад 244 мільйони випадків COVID-19 Україна знаходиться на 18-й сходинці у цьому переліку

У світі станом на ранок 24 жовтня зафіксували 244 133 259 випадків зараження коронавірусом.

Фото: CTK Photo

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