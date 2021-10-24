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У світі зафіксували понад 244 мільйони випадків COVID-19

Україна знаходиться на 18-й сходинці у цьому переліку
У світі станом на ранок 24 жовтня зафіксували 244 133 259 випадків зараження коронавірусом.
У світі зафіксували понад 244 мільйони випадків COVID-19 Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer.
 
Зокрема, виявлено 4 959 628 смертей, одужали 221 197 315 осіб.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (46 294 210), Індія (34 175 468) та Бразилія (21 723 559).
 
Україна знаходиться на 18-й сходинці у цьому переліку.
 
Як повідомлялося, за минулу добу, 23 жовтня, в Україні виявили 20 791 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, а за весь час пандемії в Україні захворіло 2 769 405 осіб.
 
 
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24 10 2021 10:31
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