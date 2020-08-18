У ВООЗ заявили про нову фазу пандемії COVID-19
Про це заявив регіональний директор ВООЗ по країнах Західної частини Тихого океану Такеші Касаї, передає Reuters, передає РБК - Україна.
За його словами, в цьому місяці частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла, що поставило під ризик вразливі верстви населення в усьому світі, включаючи літніх і хворих людей в густонаселених районах зі слабким медичним обслуговуванням.
"Пандемія змінюється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення COVID-19. Багато хто навіть не підозрюють, що інфіковані. Це збільшує ризик вторинних ефектів для найбільш незахищених", - заявив Касаї.
За його словами, країни можуть ефективніше зменшити руйнівні наслідки для життя та економіки, поєднуючи раннє виявлення і реагування для боротьби з інфекціями.
Нагадаємо, що 18 серпня в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.
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