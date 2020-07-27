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У ВООЗ заявили, що країни не повинні тримати кордони закритими

Країни не можуть тримати кордони закритими в недалекому майбутньому
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що країни не повинні постійно тримати кордони закритими через поширення коронавірусу. За словами представника організації, економіка повинна відновлюватися.
У ВООЗ заявили, що країни не повинні тримати кордони закритими Фото: Espresso TV

Про це заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан на брифінгу в понеділок, передає РБК-Україна.

За його словами, країни не можуть тримати кордони закритими в найближчому майбутньому.

"Для окремих країн буде майже неможливо тримати свої кордони закритими в осяжному майбутньому. Економіка повинна відкритися, люди повинні працювати, торгівля повинна відновитися... Ясно, що тиск на коронавірус знижує цифри. Скиньте цей тиск, і справи знову почнуть рости", - заявив Райан.

Нагадаємо, що голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.

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27 07 2020 16:40
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