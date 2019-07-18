Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Японії підпалили анімаційну студію: щонайменше 13 людей загинули

"Чоловік кинув рідину і підпалив її", - повідомив прессекретар поліції Кіото
Унаслідок пожежі на анімаційній студії KyoAni в Кіото загинули щонайменше 10 людей. Десятки людей дістали поранення.
У Японії підпалили анімаційну студію: щонайменше 13 людей загинули Фото: dsns.gov.ua

Люди, які буди біля місця події, розповіли, що чули серію вибухів, а невдовзі бачили людей, яких виносили в ковдрах, інформує "Громадське" з посилання на ВВС.

За даними поліції, у приміщенні студії увірвався чоловік і кинув невідому рідину, після чого виникло загоряння.

Підозрюваного у підпалі затримали й відвезли до лікарні з травмами.

"Чоловік кинув рідину і підпалив її", - повідомив прессекретар поліції Кіото.

KyoAni випускає популярні аніме шоу. У соціальних мережах шанувальники компанії висловлюють співчуття розміщують фотографії своїх улюблених шоу KyoAni.

Нагадаємо, що у столиці Албанії Тирані в суботу, 11 травня, відбулися зіткнення між учасниками антиурядових протестів і правоохоронцями, протестувальники підпалили будівлю парламенту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2019 09:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.