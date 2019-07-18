У Японії підпалили анімаційну студію: щонайменше 13 людей загинули

"Чоловік кинув рідину і підпалив її", - повідомив прессекретар поліції Кіото

Унаслідок пожежі на анімаційній студії KyoAni в Кіото загинули щонайменше 10 людей. Десятки людей дістали поранення.

Люди, які буди біля місця події, розповіли, що чули серію вибухів, а невдовзі бачили людей, яких виносили в ковдрах, інформує "Громадське" з посилання на ВВС.

За даними поліції, у приміщенні студії увірвався чоловік і кинув невідому рідину, після чого виникло загоряння.

Підозрюваного у підпалі затримали й відвезли до лікарні з травмами.

"Чоловік кинув рідину і підпалив її", - повідомив прессекретар поліції Кіото.

KyoAni випускає популярні аніме шоу. У соціальних мережах шанувальники компанії висловлюють співчуття розміщують фотографії своїх улюблених шоу KyoAni.

Нагадаємо, що у столиці Албанії Тирані в суботу, 11 травня, відбулися зіткнення між учасниками антиурядових протестів і правоохоронцями, протестувальники підпалили будівлю парламенту.