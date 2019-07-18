У Японії підпалили анімаційну студію: щонайменше 13 людей загинули
Люди, які буди біля місця події, розповіли, що чули серію вибухів, а невдовзі бачили людей, яких виносили в ковдрах, інформує "Громадське" з посилання на ВВС.
За даними поліції, у приміщенні студії увірвався чоловік і кинув невідому рідину, після чого виникло загоряння.
Підозрюваного у підпалі затримали й відвезли до лікарні з травмами.
"Чоловік кинув рідину і підпалив її", - повідомив прессекретар поліції Кіото.
KyoAni випускає популярні аніме шоу. У соціальних мережах шанувальники компанії висловлюють співчуття розміщують фотографії своїх улюблених шоу KyoAni.
Нагадаємо, що у столиці Албанії Тирані в суботу, 11 травня, відбулися зіткнення між учасниками антиурядових протестів і правоохоронцями, протестувальники підпалили будівлю парламенту.
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