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У Японії пройшли сильні снігопади: є жертви та руйнування

26 грудня 2022, 15:22
У Японії пройшли сильні снігопади: є жертви та руйнування
Фото: Google
У Японії через сильний снігопад загинули 17 людей, щонайменше 93 отримали поранення, сотні будинків залишилися без електрики.
Про це повідомляє ABC News.
 
Потужні холодні фронти спричинили сильний снігопад у північних регіонах минулого тижня, внаслідок чого сотні автомобілів зупинилися на автомагістралях, затримали служби доставки і стали причиною смертей. За даними Агентства боротьби з пожежами та стихійними лихами, до ранку понеділка, 26 грудня, через сильний снігопад у різдвяні вихідні кількість загиблих досягла 17, а кількість поранених — 93.
 
Люди помирали від падіння з даху, коли прибирали з нього сніг, або їх придавлював сніг, який летів з даху. Муніципальна влада в постраждалих від снігу регіонах закликала жителів бути обережними під час прибирання снігу і не працювати поодинці.
 
У багатьох частинах північного сходу Японії випало втричі більше снігу, ніж у середньому за сезон. Сильний снігопад вже зруйнував опору електропередач на північному головному острові Японії, внаслідок чого різдвяним ранком близько 20 тисяч будинків залишилися без електрики. Частково зупинялась і робота залізниці, рух потроху вже відновлюють.
 
Японіяснігопад

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