У Японії скоєно замах на екс-прем'єр-міністра двома пострілами в спину

У японському місті Нара скоєно замах на колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Політик виголошував промову, як під час виступу йому в спину вистрілив невідомий.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє видання Kyodo. Повідомляється, що Абе після двох пострілів втратив свідомість. Колишній лідер правлячої Ліберально-демократичної партії виступав у рамках кампанії з виборів до Палати радників, запланованих на неділю. За попередньою інформацією, у екс-прем'єра зачеплені обидва легені. Після пострілів він впав на землю, і був доставлений в лікарню за допомогою санітарної авіації. Поліцейські затримали нападника на місці події. Стрільцем виявився 40-річний житель міста Нара.

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