НОВИНИЯпонська фармацевтична компанія Shionogi розпочала клінічні випробування своєї вакцини проти COVID-19 для бустерних щеплень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Японії стартували випробування вакцини Shionogi для бустерних щеплень
Shionogi має намір впровадити на практиці першу вакцину проти коронавірусу японського виробництва до березня наступного року
Фото: Shionogi
Таку інформацію оприлюднило агентство NHK, передає Укрінформ.
У випробуваннях беруть участь 200 осіб. Усі вони отримали два щеплення вакцинами Pfizer або Moderna щонайменше шість місяців тому.
Як зазначається, одна половина учасників експерименту отримає як бустер вакцину Shionogi, друга - Pfizer. Потім дослідники порівняють ефективність та безпечність препаратів.
"Shionogi має намір впровадити на практиці першу вакцину проти коронавірусу японського виробництва до березня наступного року", - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня компанія Shionogi розпочала черговий етап клінічних випробувань своєї вакцини проти коронавірусу, в якому беруть участь близько трьох тисяч осіб.
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05 12 2021 11:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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