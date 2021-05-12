У Японії стартували випробування вакцини Shionogi для бустерних щеплень

Shionogi має намір впровадити на практиці першу вакцину проти коронавірусу японського виробництва до березня наступного року

Японська фармацевтична компанія Shionogi розпочала клінічні випробування своєї вакцини проти COVID-19 для бустерних щеплень.

Таку інформацію оприлюднило агентство NHK, передає Укрінформ.

У випробуваннях беруть участь 200 осіб. Усі вони отримали два щеплення вакцинами Pfizer або Moderna щонайменше шість місяців тому.

Як зазначається, одна половина учасників експерименту отримає як бустер вакцину Shionogi, друга - Pfizer. Потім дослідники порівняють ефективність та безпечність препаратів.

"Shionogi має намір впровадити на практиці першу вакцину проти коронавірусу японського виробництва до березня наступного року", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня компанія Shionogi розпочала черговий етап клінічних випробувань своєї вакцини проти коронавірусу, в якому беруть участь близько трьох тисяч осіб.