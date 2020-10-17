У Японії суперкомп'ютер розробив новий лицьовий щиток проти COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Новий вид щитка розробив дослідницький інститут RIKEN спільно з компанією з виробництва напоїв Suntory Liquors і поліграфічною фірмою Toppan.
У процесі розробки науковці вивчали, як різні форми таких захисних засобів запобігають поширенню вірусу повітряно-крапельним шляхом.
З'ясувалося, що популярні у Японії щитки, які прикривають тільки рот, утримують близько 30% крапель слини. Як зазначається, для нової розробки, що закриває обличчя від підборіддя до носа, цей показник становить близько 70%.
Новий продукт являє собою поєднання окулярів та захисного щитка для рота. Його можна легко зняти, аби поїсти чи попити.
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Фото: NHK
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