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У Японії понад тисячу людей постраждали від аномальної спеки

У Японії минулого тижня понад 2000 людей були доправлені до лікарень із діагнозом "тепловий удар"
Як зазначається, кількість потерпілих попереднього тижня була у чотири рази більша, ніж до того.
У Японії понад тисячу людей постраждали від аномальної спеки Фото: EPA/UPG

"Агенція з пожежної безпеки та ліквідації наслідків катастроф повідомляє, що минулого тижня було 2053 пацієнти з тепловим ударом... Четверо з них померли, 532 були ушпиталені, а у 1476 симптоми були незначні", - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на повідомлення в NHK.

Близько 40 відсотків пацієнтів мали вік від 65 років. Ще 618 були віком від 18 до 64 років, а 537 - віком до 18 років.

Таке різке збільшення кількості звернень до лікарень пов'язана з тим, що у Японії минулого тижня було надзвичайно спекотно. Приміром, температура повітря на острові Хоккайдо перевищила 39 градусів за Цельсієм.

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28 05 2019 14:50
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