У Японії зафіксували першу смерть від нового коронавірусу
Як повідомляє NHK із посиланням на Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії, це перше смерть від коронавірусу Covid-2019 в Японії і друга за межами Китаю, повідомляє "Громадське".
За інформацією посадовців, жінку госпіталізували в січні з підозрою на пневмонію. 12 лютого її стан здоров'я різко погіршився, а 13 лютого вона померла.
Обстеження показало, що жінка була заражена новим коронавірусом. За інформацією посадовців, вона ніколи не подорожувала за кордон, а тому Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії ухвалило рішення перевірити, яким чином вірус передався до неї.
Окрім того, відомство оголосило, що новий коронавірус виявили у водія таксі віком за 70 років у столиці Японії Токіо. 29 січня він поскаржився на жар, а 13 лютого обстеження показало, що він заражений новим вірусом.
За даними японського міністерства, чоловік протягом останніх 14 днів не перебував у китайських провінціях Хубей і Чжецзян (де спалах коронавірусу найбільш серйозний). Тому відомство розслідуватиме, як саме заразився і він.
Нагадаємо, що на Diamond Princess кількість інфікованих китайським коронавірусом зросла до 175.
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