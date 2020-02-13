У Японії зафіксували першу смерть від нового коронавірусу

За інформацією посадовців, жінку госпіталізували в січні з підозрою на пневмонію

Від нового коронавірусу померла жінка віком старше 80 років у японській префектурі Канаґава.

Як повідомляє NHK із посиланням на Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії, це перше смерть від коронавірусу Covid-2019 в Японії і друга за межами Китаю, повідомляє "Громадське".

За інформацією посадовців, жінку госпіталізували в січні з підозрою на пневмонію. 12 лютого її стан здоров'я різко погіршився, а 13 лютого вона померла.

Обстеження показало, що жінка була заражена новим коронавірусом. За інформацією посадовців, вона ніколи не подорожувала за кордон, а тому Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії ухвалило рішення перевірити, яким чином вірус передався до неї.

Окрім того, відомство оголосило, що новий коронавірус виявили у водія таксі віком за 70 років у столиці Японії Токіо. 29 січня він поскаржився на жар, а 13 лютого обстеження показало, що він заражений новим вірусом.

За даними японського міністерства, чоловік протягом останніх 14 днів не перебував у китайських провінціях Хубей і Чжецзян (де спалах коронавірусу найбільш серйозний). Тому відомство розслідуватиме, як саме заразився і він.

Нагадаємо, що на Diamond Princess кількість інфікованих китайським коронавірусом зросла до 175.