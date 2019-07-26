У ЄС за рік вилучили більше 250 тисяч фальшивих євро-банкнот

Європейський центральний банк повідомив, що за першу половину 2019 року з обігу вилучили 251 тисячу підроблених банкнот євро

Загалом, якщо порівнювати з попереднім півріччям, то кількість вилучених фальшивих євро зменшилась на 4,2%.

Переважна більшість фальшивих банкнот — 80% — це банкноти номіналом 50 та 20 євро, йдеться у повідомленні прес-служби ЄЦБ, інформують в "Громадське".

У ЄЦБ відзначають, що кількість фальшивих банкнот євро незрівнянно мала, проти загальної кількості банкнот, що перебувають в обігу. Так, наразі в обігу перебуває близько 22 мільярдів банкнот євро. Їхня загальна номінальна вартість складає 1,2 трильйона євро.

Нагадаємо, раніше Верховний суд ухвалив рішення за позовом компанії до свого працівника, у якому вона хотіла визнати недійсним укладений трудовий договір через те, що розмір зарплати працівнику у ньому вказувався у еквіваленті євро.

Проте зарплату в трудовому договорі можна зазначати в іноземній валюті.

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