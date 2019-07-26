Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У ЄС за рік вилучили більше 250 тисяч фальшивих євро-банкнот

Європейський центральний банк повідомив, що за першу половину 2019 року з обігу вилучили 251 тисячу підроблених банкнот євро
Загалом, якщо порівнювати з попереднім півріччям, то кількість вилучених фальшивих євро зменшилась на 4,2%.
У ЄС за рік вилучили більше 250 тисяч фальшивих євро-банкнот Фото: з відкритих джерел

Переважна більшість фальшивих банкнот — 80% — це банкноти номіналом 50 та 20 євро, йдеться у повідомленні прес-служби ЄЦБ, інформують в "Громадське".

У ЄЦБ відзначають, що кількість фальшивих банкнот євро незрівнянно мала, проти загальної кількості банкнот, що перебувають в обігу. Так, наразі в обігу перебуває близько 22 мільярдів банкнот євро. Їхня загальна номінальна вартість складає 1,2 трильйона євро.

Нагадаємо, раніше Верховний суд ухвалив рішення за позовом компанії до свого працівника, у якому вона хотіла визнати недійсним укладений трудовий договір через те, що розмір зарплати працівнику у ньому вказувався у еквіваленті євро.

Проте зарплату в трудовому договорі можна зазначати в іноземній валюті.

Читайте також: За станом українських доріг будуть слідкувати онлайн 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2019 18:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.