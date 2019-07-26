За станом українських доріг будуть слідкувати онлайн
"Без інформаційних технологій ми не зможемо швидко рухатися далі в процесі реформування і в підвищенні якості експлуатації та будівництва доріг", - зазначив Вадим Горюшко, директор підприємства "Укрдорзв'язок", яке буде адмініструвати геоінформаційну систему, йдеться в ЦТС.
"Наше завдання максимально спростити всі процеси на шляху до позитивного результату", - сказав Горюшко.
"Укравтодор" запустив геоінформаційну систему, яка буде наповнюватися інформацією про дорожнє покриття і автоматично визначати чи потрібен ремонт дороги, скільки він може коштувати, яка стадія ремонту дорожнього покриття та хто виконує роботи.
Відповідну онлайн-карту планується представити 24 серпня 2019 року.
Крім цього, планується створити карту доріг, яка буде показувати стан проїзду та дорожні роботи на тому чи іншому відрізку дороги в зимовий період.
Нагадаємо, керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак, кількість відремонтованих і побудованих доріг Україні зростатиме й надалі.
"Укравтодор" станом на кінець липня виконав майже 50 % робіт по проектах будівництва, реконструкції та ремонтів у країні.
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