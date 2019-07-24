"Укравтодор" відремонтував 50% запланованих на цей рік доріг

"Укравтодор" станом на кінець липня виконав майже 50 % робіт по проектах будівництва, реконструкції та ремонтів у країні.

Як підкреслив керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак, кількість відремонтованих і побудованих доріг в Україні зростатиме й надалі, повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Це можливо завдяки стабільному фінансуванню, яке забезпечує Дорожній фонд, збільшенню конкуренції на ринку підрядних компаній, проведенню 100% тендерів на майданчику ProZorro, підкреслив він.

За рахунок всіх джерел фінансування цього року передбачається виконати робіт на 319 об’єктах, нагадали в "Укравтодорі".

Зокрема, на таких коридорах, як: GO Highway, Н-31 Дніпро – Решетилівка, Н-14 Миколаїв – Кропивницький, Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, М-15 Одеса – Рені, Р-51 Мерефа – Лозова - Павлоград, Н-08 Запоріжжя – Маріуполь, М-01 Київ- Чернігів, об’їзна дорога м. Житомир на дорозі М-06 Київ-Чоп, М-12 Стрий – Тернопіль - Кропивницький — Знам'янка.

Нагадаємо, що представники Офісу президента повідомили про можливість залучити додатково 2 мільярди доларів у сферу будівництва та ремонту доріг. Це збільшить бюджет дорожнього фонду близько вдвічі.