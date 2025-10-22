Канада анулювала контракт на ремонт бронетехніки для України

Початковий план полягав у тому, щоб Канада надала як нові, так і відновлені військові транспортери, але Україна отримала лише частину нових машин.

Канада скасувала план передачі Україні відремонтованої бронетехніки, та розірвала попередній контракт з замовником.

Про це заявив міністр оборони Девід Макгінті, повідомляє CBC.

Майже два роки тому Міністерство національної оборони передало 25 виведених з експлуатації військових транспортерів компанії Armatec Survivability у Дорчестері для відновлення.

Цей проект повинен був бути реалізований Міністерством оборони, оскільки Канада намагалася знайти зброю та обладнання для України, щоб допомогти відбити повномасштабне вторгнення росії.

Канадська комерційна корпорація, яка є посередником у оборонних контрактах, отримала завдання узгодити деталі контракту, вартість якого оцінювалася до 250 млн доларів. План був зазначений у квартальному звіті федерального агентства до цього літа, коли його таємничим чином припинили.

"Наразі прийнято рішення про анулювання контракту з цією компанією. Я не можу більше обговорювати суть справи. Побачимо, як це розвиватиметься з точки зору взаємин з департаментом та підрядником", – сказав міністр оборони Девід Макгінті.

Початковий план полягав у тому, щоб Канада надала як нові, так і відновлені військові транспортери, але Україна отримала лише частину нових машин.

Свого часу компанія Armatec навіть побудувала демонстраційний автомобіль для українського проекту, який має вдосконалену гармату та дистанційно керовану збройову станцію, що допомагає захистити екіпаж.