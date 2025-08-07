Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Німеччині реанімували пошкоджений Patriot для України

07 серпня 2025, 19:08
джерело slovoidilo
Відновлену систему вже повернули і вона перехоплює російські цілі.

Кілька місяців тому російські війська серйозно пошкодили радіолокаційну установку ЗРК MIM-104 Patriot, розгорнуту в Україні. 

Про це в інтерв’ю FAZ розказав заступник командувача програми НАТО з надання безпекової допомоги Україні, генерал-майор Майк Келлер.

"Вони працювали по 16 годин на день з понеділка по суботу і досягли успіху", - заявив Келлер.

За його словами, пошкоджене обладнання було доставлене до Німеччини для оцінки стану. Спочатку експерти дійшли висновку, що радар повністю виведено з ладу і відновлення неможливе. Водночас заміна системи на нову могла зайняти кілька років, тому фахівці ВПС Німеччини вирішили спробувати відремонтувати її власними силами.

У липні відновлену радіолокаційну установку повернули в Україну, і вона вже знову на бойовому чергуванні. Минулого тижня з її допомогою було перехоплено першу після ремонту російську ціль.

Про відновлення установки також повідомив проєкт German Military Aid to Ukraine, який відстежує німецьку військову допомогу.

Крім того, цього тижня стало відомо, що Україна отримає дві системи Patriot від Німеччини за новою угодою.

 

