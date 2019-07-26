Брати Кличко подали до суду позов на телеканал "1+1"

Мер Києва Віталій Кличко та його брат, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко подали позов на телеканал "1+1" і мають намір захищати свою честь та гідність

Телеканал "1+1" наразі не коментував позов мера Києва та його брата.

"Жодного дня не минає, щоб один із найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера. Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я вже говорив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал "1+1", який поливає нас брудом. На мені вирішили не зупинятися і вже дісталися до мого брата Володимира", – сказав Віталій Кличко, йдеться в "Радіо Свобода".

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Степану Гавришу чи Олександру Ткаченку.

Нагадаємо, що раніше офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Сам Віталій Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування". У 2003 році Конституційний Суд вирішив, що Київська міськадміністрація паралельно виконує функції виконавчого органу Київради та місцевого органу виконавчої влади і тому її має очолювати лише особа, яка була обрана київським міським головою. Однак, коли президентом став Віктор Янукович, підконтрольне "регіоналам" парламентська більшість проголосувала за надання йому права призначати головою КМДА будь-кого на свій розсуд, а не ту людину, за якого голосували кияни. В результаті цього в листопаді 2010 року тодішнього мера Леоніда Черновецького на посаді глави міськадміністрації змінив Олександр Попов, а "Партія регіонів" отримала реальну владу в місті.

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