У Слузі народу розглядають варіант коаліції з Тимошенко

В Офісі президента не бачать коаліції партії "Слуга народу" з політсилою п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність", але не виключають співпрацю з "Голосом" і ВО "Батьківщина".

"Ми сподіваємося, що він (Вакарчук -ред.) потрапить у Раду... Ми завжди хотіли (коаліцію з "Голосом"), і навіть це було видно по заявах Вови в передвиборній кампанії. З Порошенком – ні, з Тимошенко цілком можливо. Якщо, звичайно, будуть нормальні вимоги. Я взагалі проти коаліції. Хоч одна коаліція проіснувала довго? Це поділ портфелів, більше нічого", - розказав в інтерв'ю Сергій Шефір, йдеться в LB.

Представник президента у Верховній Раді 2-й номер у виборчому списку політсили Руслан Стефанчук відзначав, що партія "Слуга народу" працює над проектом коаліційної угоди, хоча націлена створити однопартійну більшість у Верховній Раді.

Він казав, що коаліцію в партії бачать з "новими обличчями".

Нагадаємо, група компаній "Мотор Січ" 2 роки фінансувала бойовиків на Донбасі — СБУ Партія Геннадія Кернеса "Довіряй справам", яка об'єдналася з "Опозиційним блоком" для участі у виборах Верховної Ради, хотіла б вступити в коаліцію з президентською партією "Слуга народу".

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