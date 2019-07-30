У Зеленського наголосили на необхідності збереження незалежності Нацбанку

Представники нової влади не будуть чинити жодних спроб чинити тиск чи контролювати діяльність Національного банку України

У планах нової влади залучити на український ринок щонайменше 10 великих міжнародних системних банків. Також в Офісі президента пропонують розпочати велику приватизацію з продажу державних банків.

"Ніхто не буде намагатися створювати інструменти контролю. Команда президента має дуже чітке усвідомлення того, що якщо незалежність цієї інституції (Національного банку України — ред.) буде під ударом, то інвестори та бізнес відреагують миттєво", — повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв’ю Bloomberg, йдеться в "Громадське".

Національний банк — є незалежним інститутом, що здійснює державний нагляд у банківській сфері, а також відповідає за монетарну політику (інфляцію та стабільність гривні).

Нагадаємо, 5 серпня в Україні стартує запровадження міжнародного стандарту номера банківського рахунку IBAN.

З цього дня всі нові банківські рахунки будуть відкриватися відповідно до цього стандарту.

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