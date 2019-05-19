Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Зеленського оприлюднили свій план на день інавгурації

До 11:50 заплановано вітання президентом України та першою леді, Оленою Зеленською, глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці
У команді новообраного президента України Володимира Зеленського оприлюднили план урочистих заходів на 20 травня з нагоди його вступу на пост глави держави.
У Зеленського оприлюднили свій план на день інавгурації

Відповідно до повідомлення прес-служби Зеленського, його участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги українському народові запланована з 10:00 до 11:00. Про це повідомляє "Українська правда".

З 11:05 до 11:20 Зеленський візьме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття державного прапора України, що відбудуться у Маріїнському палаці. 

До 11:50 заплановано вітання президентом України та першою леді, Оленою Зеленською, глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці. 

"12:00-13:30 - участь президента України у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на пост президента України у Маріїнському палаці, 14:30 - орієнтовно 17:00 - двосторонні зустрічі президента України з главами іноземних делегацій в адміністрації президента", - повідомили у прес-службі Зеленського. 

Нагадаємо, що біля Верховної Ради у Києві триває репетиція інавгурації президента України. Відомо, що  інавгурація Президента України відбудеться 20 травня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2019 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.