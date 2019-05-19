У Зеленського оприлюднили свій план на день інавгурації
Відповідно до повідомлення прес-служби Зеленського, його участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги українському народові запланована з 10:00 до 11:00. Про це повідомляє "Українська правда".
З 11:05 до 11:20 Зеленський візьме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття державного прапора України, що відбудуться у Маріїнському палаці.
До 11:50 заплановано вітання президентом України та першою леді, Оленою Зеленською, глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці.
"12:00-13:30 - участь президента України у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на пост президента України у Маріїнському палаці, 14:30 - орієнтовно 17:00 - двосторонні зустрічі президента України з главами іноземних делегацій в адміністрації президента", - повідомили у прес-службі Зеленського.
Нагадаємо, що біля Верховної Ради у Києві триває репетиція інавгурації президента України. Відомо, що інавгурація Президента України відбудеться 20 травня.
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