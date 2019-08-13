У Зеленського прокоментували звільнення Безсмертного

Офіс президента Володимира Зеленського на питання, що стало причиною звільнення Романа Безсмертного з посади представника України у ТКГ, відповів, що під керівництвом Леоніда Кучми формується найбільш ефективна команда.

"Президент делегував організацію відстоювання позицій України у складному переговорному процесі другому Президенту України Леоніду Кучмі. Під його керівництвом ми наразі формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську", - йдеться у відповіді Офісу президента на запит УП.

В ОПУ називають Мінський переговорний процес єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести перемовини з важливих питань, що стосуються Донбасу.

Зокрема щодо припиненню вогню, повернення в’язнів, обміну утримуваними особами.

Нагадаємо, що 13 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Сам Роман Безсмертний заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ.

Раніше, він наголошував, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах, поки не збереться "нормандський формат".