У Зеленського розповіли, скільки коштуватимуть дебати

Передвиборчі дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" коштуватимуть приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень, ці витрати розділять порівну виборчі фонди кандидатів у президенти.

"Тобто це, грубо кажучи, 3-4 мільйони гривень (від кожного кандидата – ред.) на проведення цього заходу. Це, звичайно ж, великі гроші, але я думаю, що в бюджеті країни знайдуться інші статті, на які варто було б витратити ці кошти", - сказав спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє "Українська правда".

Він додав, що в першу чергу цих дебатів хочуть опоненти і кандидати в президенти, тому "було б неправильно навантажувати державний бюджет витратами на цей захід".

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський одноосібно оголосив про початок поширення квитків на дебати із президентом України і кандидатом в президенти Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".

Згідно з опитуванням КМІС, за кандидати у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4% респондентів.