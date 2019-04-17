У Зеленського розповіли, скільки коштуватимуть дебати
"Тобто це, грубо кажучи, 3-4 мільйони гривень (від кожного кандидата – ред.) на проведення цього заходу. Це, звичайно ж, великі гроші, але я думаю, що в бюджеті країни знайдуться інші статті, на які варто було б витратити ці кошти", - сказав спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє "Українська правда".
Він додав, що в першу чергу цих дебатів хочуть опоненти і кандидати в президенти, тому "було б неправильно навантажувати державний бюджет витратами на цей захід".
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський одноосібно оголосив про початок поширення квитків на дебати із президентом України і кандидатом в президенти Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".
Згідно з опитуванням КМІС, за кандидати у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4% респондентів.
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