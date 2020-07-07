У Зеленського виступили за окремий закон для російської та інших мов

Верховна рада повинна прийняти окремий закон про мови національних меншин і корінних народів. Зараз це питання контролюється законом "Про функціонування української мови як державної", який розглядається Конституційним судом України.

Про це РБК-Україна повідомив представник президента в КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

На уточнююче питання Веніславський відповів, що новий закон повинен регулювати в тому числі російську мову.

"Звичайно, Верховна рада повинна визначити правовий статус мов, в тому числі і мов національних меншин, корінних народів. На сьогодні такого закону немає. Він, на моє переконання, повинен бути окремим законом. Або ж в закон "Про нацменшини" повинні бути внесені відповідні доповнення - нова редакція, де будуть передбачені як раз всі гарантії розвитку національної, культурної, етнічної самобутності. В тому числі, мовної самобутності національних меншин і корінних народів", - заявив Веніславський.

У разі якщо судді КСУ прийме рішення, що закон "Про функціонування української мови як державної" є неконституційним, він втрачає чинність. У цьому випадку Раді доведеться заповнити прогалину в законодавстві і розробити новий.

"Взагалі, закон визнаний неконституційним втрачає чинність. У будь-якому випадку, є пряма імперативна норма статті 10 Конституції україни та 92-ї, (застосування мов в Україні гарантується Конституцією та визначається законом - ред.). Тому якщо виникне необхідність заповнення прогалин, які можуть виникнути в результаті окремих рішень Конституційного суду, то Верховна рада їх повинна заповнити. Але підстав визнати неконституційним його не бачу", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, що з 16 січня набули чинності норми статті 32 "мовного закону" - вони, зокрема, передбачають, що вся реклама має бути українською мовою.