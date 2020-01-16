Вся реклама в Україні відтепер має бути державною мовою

Друковані ЗМІ, що видаються однією з офіційних мов ЄС, можуть розміщувати рекламу цією ж мовою

З 16 січня набули чинності норми статті 32 "мовного закону" - вони, зокрема, передбачають, що вся реклама має бути українською мовою.

Йдеться про рекламу на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях, повідомляє "Громадське".

Водночас телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Євросоюзу, поряд із державною мовою можуть розміщувати рекламу офіційними мовами ЄС.

Крім цього, друковані ЗМІ, що видаються однією з офіційних мов ЄС, можуть розміщувати рекламу цією ж мовою.

Порушення цих положень тягне за собою адміністративний штраф у розмірі 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень). Якщо порушення вчинене вперше, то може бути просто попередження.

Раніше мовна омбудсмена заявила, що Україна планує втілити частину рекомендацій Венеційської комісії щодо закону про мову.

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