У Зеленського визнають складнощі у співпраці з Радою в разі перемоги

"Поки парламент не перелаштується і не зрозуміє, що він має працювати не на Президента, а на суспільство, у нас будуть проблеми"

У штабі кандидата в Президенти Володимира Зеленського визнають складнощі у співпраці з парламентом в разі перемоги кандидата на президентських виборах.

"Поки парламент не перелаштується і не зрозуміє, що він має працювати не на Президента, а на суспільство, у нас будуть проблеми. Але, думаю, що у найближчому майбутньому ми зможемо з ними поборотися", - сказав Дмитро Разумков, повідомляє "Укрінформ".

Разумков зазначив, що в разі перемоги на виборах у команди Зеленського після інавгурації буде, фактично, лише кілька сесійних тижнів, і за цей час буде внесено законопроекти, "які дозволять всіх зробити рівними перед законом: про зняття недоторканності з депутатів, суддів і президента, закон про імпічмент, відкликання депутатів".

Нагадаємо, за кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 71,4% українців серед тих, хто збирається прийти на вибори 21 квітня, за чинного главу держави Петра Порошенка - 28,4%, свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначимо, що андидат у президенти, актор Володимир Зеленський відмовився брати участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня.