Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Зеленського визнають складнощі у співпраці з Радою в разі перемоги

"Поки парламент не перелаштується і не зрозуміє, що він має працювати не на Президента, а на суспільство, у нас будуть проблеми"
У штабі кандидата в Президенти Володимира Зеленського визнають складнощі у співпраці з парламентом в разі перемоги кандидата на президентських виборах.
У Зеленського визнають складнощі у співпраці з Радою в разі перемоги Фото: interfax.com.ua

"Поки парламент не перелаштується і не зрозуміє, що він має працювати не на Президента, а на суспільство, у нас будуть проблеми. Але, думаю, що у найближчому майбутньому ми зможемо з ними поборотися", - сказав Дмитро Разумков, повідомляє "Укрінформ".

Разумков зазначив, що в разі перемоги на виборах у команди Зеленського після інавгурації буде, фактично, лише кілька сесійних тижнів, і за цей час буде внесено законопроекти, "які дозволять всіх зробити рівними перед законом: про зняття недоторканності з депутатів, суддів і президента, закон про імпічмент, відкликання депутатів".

Нагадаємо, за кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 71,4% українців серед тих, хто збирається прийти на вибори 21 квітня, за чинного главу держави Петра Порошенка - 28,4%, свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначимо, що андидат у президенти, актор Володимир Зеленський відмовився брати участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня. 

Також у штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського пропонують провести дебати перед другим туром виборів у форматі телемосту.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2019 15:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.