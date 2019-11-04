Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Команда Зеленського пропонує провести дебати по відеозв'язку

У штабі заявили, що таке рішення є "кроком назустріч"
У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського пропонують провести дебати перед другим туром виборів у форматі телемосту.
Команда Зеленського пропонує провести дебати по відеозв

"Ми йдемо назустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами вести дебати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Порошенко буде в студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійський" - будь ласка, можна поєднати картинки і вести дебати між собою в прямому ефірі ", -  заявив голова штабу Зеленського Іван Баканов на брифінгу.

Зазначають, що того дня о 20:00 на базі Національного громадського телебачення все буде готово до проведення дебатів. Якщо Порошенко і/або Зеленський не прийдуть, на екрані буде рядок із текстом "Вибачте, кандидати на посаду президента, ПІБ, не з'явилися для участі в дебатах".

Водночас голова фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що дебати Зеленського і Порошенка на НСК "Олімпійський" можуть пройти тільки 14 квітня.

Центральна виборча комісія напередодні підтвердила, що офіційні дебати, передбачені законом про вибори президента, мають відбутися 19 квітня в телестудії.

Нагадаємо, кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".

Кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Адміністрація НСК "Олімпійський" наполягає, що вартість проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі визначити неможливо.

Також, за кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 71,4% українців серед тих, хто збирається прийти на вибори 21 квітня, за чинного главу держави Петра Порошенка - 28,4%, свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2019 12:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.