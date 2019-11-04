Команда Зеленського пропонує провести дебати по відеозв'язку

У штабі заявили, що таке рішення є "кроком назустріч"

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського пропонують провести дебати перед другим туром виборів у форматі телемосту.

"Ми йдемо назустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами вести дебати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Порошенко буде в студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійський" - будь ласка, можна поєднати картинки і вести дебати між собою в прямому ефірі ", - заявив голова штабу Зеленського Іван Баканов на брифінгу.

Зазначають, що того дня о 20:00 на базі Національного громадського телебачення все буде готово до проведення дебатів. Якщо Порошенко і/або Зеленський не прийдуть, на екрані буде рядок із текстом "Вибачте, кандидати на посаду президента, ПІБ, не з'явилися для участі в дебатах".

Водночас голова фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що дебати Зеленського і Порошенка на НСК "Олімпійський" можуть пройти тільки 14 квітня.

Центральна виборча комісія напередодні підтвердила, що офіційні дебати, передбачені законом про вибори президента, мають відбутися 19 квітня в телестудії.

Нагадаємо, кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".