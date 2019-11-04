Команда Зеленського пропонує провести дебати по відеозв'язку
"Ми йдемо назустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами вести дебати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Порошенко буде в студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійський" - будь ласка, можна поєднати картинки і вести дебати між собою в прямому ефірі ", - заявив голова штабу Зеленського Іван Баканов на брифінгу.
Зазначають, що того дня о 20:00 на базі Національного громадського телебачення все буде готово до проведення дебатів. Якщо Порошенко і/або Зеленський не прийдуть, на екрані буде рядок із текстом "Вибачте, кандидати на посаду президента, ПІБ, не з'явилися для участі в дебатах".
Водночас голова фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що дебати Зеленського і Порошенка на НСК "Олімпійський" можуть пройти тільки 14 квітня.
Центральна виборча комісія напередодні підтвердила, що офіційні дебати, передбачені законом про вибори президента, мають відбутися 19 квітня в телестудії.
Нагадаємо, кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
Кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
Адміністрація НСК "Олімпійський" наполягає, що вартість проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі визначити неможливо.
Також, за кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 71,4% українців серед тих, хто збирається прийти на вибори 21 квітня, за чинного главу держави Петра Порошенка - 28,4%, свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
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