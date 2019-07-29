У Зеленського запевнили, що диктатури у Верховній Раді не буде
"Ніхто не буде змушувати депутатів у Верховній Раді натискати кнопки. Ми хочемо, щоб у нас всередині команди були максимальні дискусії, до втрати пульсу. Але перед виходом в сесійний зал парламенту ми повинні домовитися, як ми будемо голосувати", - розповів Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що "ніхто не збирається переламувати когось".
"Завжди буде якийсь відсоток тих, хто проти того чи іншого рішення. Але ми хочемо, щоб ця дискусія не виходила назовні, вона повинна бути всередині команди", - вважає представник ОП.
На його думку, підготовка законопроекту - це "не тільки однопартійна історія", це і розмова з тими, хто буде проти того чи іншого рішення.
"Звичайно, ніхто не приховує, що двигун всього цього - президент. Але я думаю, що і по кроках Верховної Ради буде видно, що ніхто не збирається влаштовувати диктатуру", - додав Тимошенко.
Раніше стало відомо, що партія "Слуга народу" в партнерстві з Київською школою економіки проведе освітній інтенсив для обраних від цієї партії народних депутатів України.
Мета освітнього інтенсиву - дати народним обранцям відповідний набір навичок і компетенцій, який дозволить втілити ці ініціативи на практиці.
Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" при формуванні Кабінету міністрів не буде пропонувати місця представникам "старих систем".
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