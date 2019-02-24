У Золотому трирічна дівчинка перестала розмовляти після обстрілу будинку
Одна міна влучила в житловий будинок, де тієї миті перебувала сім'я з трирічною дитиною. У штабі зазначають, що після обстрілу дівчинка перестала розмовляти.
"Дружина схопила нашу трирічну доньку, і ми хотіли вибігти, але наступним вибухом вибило двері, ми впали. Через пережите моя донечка перестала розмовляти... Що нам робити, я не знаю", – повідомляється на сторінці прес-центру штабу в Facebook.
На цей момент на місці обстрілу працюють представники української сторони СЦКК та слідчих органів. За даними штабу, вони збирають доказову базу терористичного акта проти мирного населення України.
Як повідомлялося, сьогодні бойовики активізувалися на луганському напрямку. У Міноборони повідомили, що на лінії бойового зіткнення зафіксовано загострення обстановки.
Додамо, що бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей - один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів - із забороненого Мінськими угодами озброєння із витратою 77 мін калібрів 120 та 83 мм. 1 український військовий отримав поранення.
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