Убивство Ірини Фаріон: у слідства є кілька версій мотиву

Вже призначено низку експертиз, в тому числі балістична експертиза, аналізуються відео з камер спостереження.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці знайшли гільзу після пострілу у екс-нардепку Ірину Фаріон. Разом з тим він не став розкривати подробиці щодо калібру.

Про це йшлося на брифінгу.

За його словами, слідчі не виключають, що вбивство могло бути організоване російською владою. До розслідування вбивства Ірини Фаріон залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівщини.

За словами Ігоря Клименка, на місці злочину також працюють оперативники та слідчі групи, які приїхали з Києва на чолі з заступником керівника Національної поліції та на чолі з заступником керівника Служби безпеки України.