Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Учені розробили слуховий апарат вартістю один долар

Щоб знизити вартість пристрою, вчені відмовилися від дорогих цифрових сигнальних процесорів, а розробники встановили замість них електронні фільтри для регулювання частотних параметрів
У США команда науковців Технологічного інституту штату Джорджия розробила пристрій для посилення слуху, який можна зібрати самому, витративши на комплектуючі близько одного долара.
Учені розробили слуховий апарат вартістю один долар Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це розповідає портал Sci Tech Daily.

Таким чином, дослідники хочуть допомогти сотням мільйонів людей похилого віку по всьому світу, які не можуть дозволити собі існуючі слухові пристрої, з вирішенням проблеми вікового погіршення слуху.

Фото: З сайту scitechdaily.com

Надзвичайно дешевий пристрій, відомий як LoCHAid, спроєктований для легкого виготовлення та ремонту у місцях, де звичайні слухові пристрої недоступні для більшості громадян.

Головна проблема існуючих слухових пристроїв - їхня ціна. Середня вартість такого гаджета сьогодні - майже 4 700 доларів.

Щоб знизити вартість пристрою, вчені відмовилися від дорогих цифрових сигнальних процесорів, а розробники встановили замість них електронні фільтри для регулювання частотних параметрів.

Фото: З сайту scitechdaily.com

Серед мінусів пристрою: наразі його розмір більший, ніж у аналогів, а очікуваний термін служби - півтора року. Змінювати батарейки потрібно раз на три тижні.

Втім, як запевняють розробники, вони продовжують працювати над його розміром. Найближчим часом збираються випустити компактну версію пристрою, а потім перейти до клінічних випробувань.

Читайте також: Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 09 2020 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.