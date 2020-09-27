Учені розробили слуховий апарат вартістю один долар
Як передає "Укрінформ", про це розповідає портал Sci Tech Daily.
Таким чином, дослідники хочуть допомогти сотням мільйонів людей похилого віку по всьому світу, які не можуть дозволити собі існуючі слухові пристрої, з вирішенням проблеми вікового погіршення слуху.
Фото: З сайту scitechdaily.com
Надзвичайно дешевий пристрій, відомий як LoCHAid, спроєктований для легкого виготовлення та ремонту у місцях, де звичайні слухові пристрої недоступні для більшості громадян.
Головна проблема існуючих слухових пристроїв - їхня ціна. Середня вартість такого гаджета сьогодні - майже 4 700 доларів.
Щоб знизити вартість пристрою, вчені відмовилися від дорогих цифрових сигнальних процесорів, а розробники встановили замість них електронні фільтри для регулювання частотних параметрів.
Фото: З сайту scitechdaily.com
Серед мінусів пристрою: наразі його розмір більший, ніж у аналогів, а очікуваний термін служби - півтора року. Змінювати батарейки потрібно раз на три тижні.
Втім, як запевняють розробники, вони продовжують працювати над його розміром. Найближчим часом збираються випустити компактну версію пристрою, а потім перейти до клінічних випробувань.
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