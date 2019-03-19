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Учнів, які отруїлися в Дніпровській школі, виписали з лікарні

Діти отруїлися 14 березня
Усіх 14 госпіталізованих учнів школи №112 виписали з лікарні після масового отруєння в Дніпрі станом на 18 березня.
Учнів, які отруїлися в Дніпровській школі, виписали з лікарні Фото: pixabay.com

Школярі були госпіталізовані з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Ще одна дитина проходила лікування амбулаторно, повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

Також 343 контактних школярів перебувають під контрольним наглядом лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Школу закрито на карантин до 22 березня.ерезня

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19 03 2019 09:20
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