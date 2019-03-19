НОВИНИУсіх 14 госпіталізованих учнів школи №112 виписали з лікарні після масового отруєння в Дніпрі станом на 18 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Учнів, які отруїлися в Дніпровській школі, виписали з лікарні
Діти отруїлися 14 березня
Фото: pixabay.com
Школярі були госпіталізовані з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Ще одна дитина проходила лікування амбулаторно, повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.
Також 343 контактних школярів перебувають під контрольним наглядом лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Школу закрито на карантин до 22 березня.ерезня
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