Учнів, які отруїлися в Дніпровській школі, виписали з лікарні Діти отруїлися 14 березня

Усіх 14 госпіталізованих учнів школи №112 виписали з лікарні після масового отруєння в Дніпрі станом на 18 березня.

Фото: pixabay.com

Школярі були госпіталізовані з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Ще одна дитина проходила лікування амбулаторно, повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради. Також 343 контактних школярів перебувають під контрольним наглядом лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги. Школу закрито на карантин до 22 березня.ерезня

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