Масове отруєння дітей: школу в Дніпрі закрили на тиждень

З 14 дітей, котрі опинилися в лікарні, вісім харчувалися у школі

У Дніпрі вирішили призупинити освітній процес у школі №112 до 22 березня. Доти мають бути готові результати лабораторних досліджень про причину захворювання 14 дітей.

Про це на прес-конференції заявив заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко, повідомляє "Укрінформ".

Шикуленко зазначив: "Освітній процес призупинено для учнів 1-11 класів школи №112 та 2-3 класів школи №126, які тимчасово навчаються у школі №112, поки у їхньому закладі триває ремонт".

За його словами, як з’ясувалося, з 14 дітей, котрі опинилися в лікарні, вісім харчувалися у школі.

"Ми розпочали службове розслідування, і вже сьогодні буде видано декілька наказів для всіх навчальних закладів міста. По-перше, всі харчоблоки мають стати режимними об’єктами, доступ до яких матимуть лише особи, задіяні у приготуванні їжі. По-друге, ми зобов’яжемо всіх директорів шкіл ще раз перевірити підприємства, у яких вони закуповують питну воду. Деякі школи користуються такими послугами. По-третє, найближчим часом усі працівники харчоблоків шкіл та дитячих садків в обов’язковому порядку мають пройти санітарні комісії та підтвердити свої санітарні книжки", – зазначив заступник міського голови Дніпра.

Він також пояснив, що про карантин не йдеться – додаткові канікули оголосили на час проведення досліджень.

Як наголосив заступник міського голови Дніпра - директор департаменту охорони здоров’я населення Андрій Бабський, усіх 14 госпіталізованих дітей найближчим часом випишуть додому, ускладнень у них немає. Лікарі первинної ланки також оглянули 564 дитини у школі №112. Серед них було виявлено двоє учнів з підозрою на гостру кишкову інфекцію, зараз вони перебувають удома під наглядом сімейних лікарів.

Завідувач відокремленого структурного підрозділу "Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень" державної установи "Дніпропетровський обласний центр МОЗ України” Наталя Лебединська повідомила, що здійснюється комплекс заходів для виявлення причин захворювання дітей, проведено опитування хворих в інфекційних стаціонарних відділеннях з метою причини захворювання.

"У процесі епідрозслідування відібрано змиви з обладнання, спецодягу, рук персоналу на наявність збудників інфекційних захворювань. Відібрана питна вода у школі, на харчоблоці, в їдальні – на відповідність санітарним нормам і на вірусологічні показники. Буде досліджено також біоматеріал від хворих та працівників харчоблоку, щоб установити, чи не є вони носіями збудників інфекційних захворювань", - сказала вона.

З’ясовують ситуацію і фахівці Держпродспоживслужби. “Були відібрані змиви з навколишнього середовища, питна та кип’ячена вода, готові страви. Станом на 15 березня санітарно-епідеміологічне розслідування цього випадку триває. Лабораторні дослідження будуть проводитися протягом п'яти робочих днів”, – зазначила головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Дніпровського міського управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Наталя Горіла.

Водночас у міській раді обурені поширенням некоректно викладених даних, які оприлюднило Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області. У багатьох ЗМІ з’явилася інформація про нібито отруєння понад півтисячі школярів, що налякало батьків по всій країні. Інформація була викладена так, що могла сприйматися двояко. Міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до Нацполіції з вимогою про досудове врегулювання, про спростування цієї інформації та правильний її виклад.

Нагадаємо, що у Тернополі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, внаслідок чого постраждали п'ятеро дітей.