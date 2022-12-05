Удари терористичної авіації рф нанесені по критичній інфраструктурі Одеси
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко
"Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Одна особа госпіталізована. ДСНС вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні.
Одеська міськрада повідомила, що через знеструмлення частини міста в результаті ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було призупинено.
Також наразі в Одесі всі міські котельні зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання.
Нагадаємо, після масованих обстрілів України 5 грудня в деяких областях України почалися проблеми зі світлом.