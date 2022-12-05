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Внаслідок ракетних обстрілів росіян в деяких областях України почалися проблеми зі світлом

05 грудня 2022, 15:18
Внаслідок ракетних обстрілів росіян в деяких областях України почалися проблеми зі світлом
Фото з відкритих джерел
Просто зараз росія здійснює чергову хвилю ракетного терору проти України. Як наслідок, без світла вже залишилася вся Сумська область.

Про це підтвердили в обленерго. 

"Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - сказано в повідомленні. 

Також без світла залишилася частина Кривого Рогу. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул на своєму Telegram-каналі. 

"Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні, - пише Вілкул. - Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15:30, місця роздачі дивіться на сайті та Fb Міськводоканалу". 

Також є повідомлення про проблеми з електрикою в Миколаєві. 

"Через можливість ракетного обстрілу надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему, - цитує мер Олександр Сєнкевич заяву обленерго. - По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень". 

Наразі по всій країні працюють наші сили ППО. Залишайтеся в укритті і в жодному разі не фотографуйте й не знімайте місця роботи наших захисників або ймовірних "прильотів". Так ви корегуєте ворога! 

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