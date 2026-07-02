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Каллас анонсувала нові санкції ЄС після нічного удару по Києву

02 липня 2026, 10:27
Каллас анонсувала нові санкції ЄС після нічного удару по Києву
Каллас Естонія
Каллас наголосила, що самими лише словами осуду російські удари по Києву зупинити неможливо.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує додаткові санкції Євросоюзу після нічного обстрілу Києва.

Заяву вона опублікувала у X.

Каллас наголосила, що самими лише словами осуду російські удари по Києву зупинити неможливо. "Це можуть зробити лише стала військова підтримка для України та посилення тиску на москву. ЄС цього тижня почав виплачувати €6 млрд у межах позики на €90 млрд для посилення української оборони. Сьогодні я запропоную застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК росії, у відповідь на ці удари. Що більше москва б'є по цивільних, тим більше має бути санкцій", – заявила вона.

"Ми продовжимо підвищувати ціну війни, доки росія не зрозуміє, що не може перемогти", – додала Каллас, а також повідомила, що зі співробітниками Представництва ЄС в Україні у Києві все гаразд, та подякувала їм за роботу у складних умовах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після обстрілу закликав партнерів не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України.

КиївобстрілиКая Каллассанкціі проти росії

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