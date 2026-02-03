Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна визнала КВІР терористичною організацією

03 лютого 2026, 09:07
Україна визнала КВІР терористичною організацією
Фото: rusvesna.su
Країна ухвалила рішення визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, зокрема через постачання рф ударних дронів.

Україна офіційно визнала Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави наголосив, що Україна підтримує іранський народ у його боротьбі за свободу та не забуде участі іранського режиму у війні проти України.

"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані – кількість убивств, а також те, як іранський режим вкладається у поширення війни та насильства в регіоні й у світі. Україна не забуде жодного з тисяч "Шахедів", які б'ють по наших містах і селах, по наших людях", – заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що в Європейському Союзі тривають офіційні процедури щодо визнання КВІР терористичною організацією, однак Україна вже ухвалила відповідне рішення.

"Фактично погоджено рішення Євросоюзу щодо визначення терористичною однієї з ключових організацій іранського режиму – так званого Корпусу вартових ісламської революції. Ми в Україні вже пройшли цей шлях, для нас це питання закрите", – зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що всі терористичні організації у світі мають отримувати однакове ставлення та однозначне засудження.

Водночас Ізраїль заявив, що високо оцінює визнання Україною Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією.

 
