Україна визнала КВІР терористичною організацією
Україна офіційно визнала Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Глава держави наголосив, що Україна підтримує іранський народ у його боротьбі за свободу та не забуде участі іранського режиму у війні проти України.
"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані – кількість убивств, а також те, як іранський режим вкладається у поширення війни та насильства в регіоні й у світі. Україна не забуде жодного з тисяч "Шахедів", які б'ють по наших містах і селах, по наших людях", – заявив Зеленський.
Президент також повідомив, що в Європейському Союзі тривають офіційні процедури щодо визнання КВІР терористичною організацією, однак Україна вже ухвалила відповідне рішення.
"Фактично погоджено рішення Євросоюзу щодо визначення терористичною однієї з ключових організацій іранського режиму – так званого Корпусу вартових ісламської революції. Ми в Україні вже пройшли цей шлях, для нас це питання закрите", – зазначив глава держави.
Зеленський підкреслив, що всі терористичні організації у світі мають отримувати однакове ставлення та однозначне засудження.
Водночас Ізраїль заявив, що високо оцінює визнання Україною Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією.