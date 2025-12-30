Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іран розробляє хімічні та біологічні боєголовки для балістичних ракет

30 грудня 2025, 09:00
Іран розробляє хімічні та біологічні боєголовки для балістичних ракет
Фото: DW
Країна працює над розробкою хімічної та біологічної зброї.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) працює над створенням хімічних і біологічних боєголовок для балістичних ракет великої дальності.

Про це повідомляє Iran International з посиланням на поінформовані військові джерела.

За даними видання, Повітряно-космічні сили КВІР займаються розробкою нетрадиційних боєголовок і паралельно переміщують ракетні пускові установки до східних регіонів Ірану. Джерела зазначають, що активність у межах цих програм помітно зросла впродовж останніх місяців на тлі підвищеної регіональної напруженості та побоювань Тегерана щодо можливої прямої конфронтації з Ізраїлем і Сполученими Штатами.

Повідомляється, що занепокоєння щодо іранських озброєнь стало однією з тем переговорів між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та колишнім президентом США Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі у Флориді. Сторони, за інформацією джерел, обговорювали потенційні сценарії майбутніх ударів по Ірану на тлі даних про відновлення іранських потужностей з виробництва балістичних ракет і ремонт систем протиповітряної оборони, пошкоджених під час короткої війни в червні.

За словами співрозмовників Iran International, програми з розробки нетрадиційних боєголовок здійснюються під керівництвом Повітряно-космічних сил КВІР і включають адаптацію балістичних ракет для перенесення хімічних та біологічних агентів, а також модернізацію систем командування й управління. В іранському керівництві ці можливості розглядають як «додатковий фактор стримування» у разі масштабного конфлікту.

Видання звертає увагу на суперечність між цими повідомленнями та публічними заявами іранських посадовців. Зокрема, близько пів року тому міністр закордонних справ Ірану називав країну «найбільшою жертвою хімічної зброї в сучасній історії», згадуючи атаку режиму Саддама Хусейна на місто Сардашт, унаслідок якої, за даними ОЗХЗ, загинули понад 100 людей.

Один зі співрозмовників Iran International пояснив це тим, що керівництво Ісламської Республіки вважає потенційні ізраїльські та американські удари екзистенційною загрозою і готове «суттєво підвищити ставки» у разі війни. За його словами, на найвищих рівнях ухвалення рішень існує переконання, що використання нетрадиційної зброї може вважатися виправданим у разі загрози самому існуванню держави.

Раніше Iran International повідомляла, що західні розвідувальні служби зафіксували «незвичайну» активність Повітряно-космічних сил КВІР і посилили моніторинг їхніх пересувань, зокрема систем командування, логістики та розгортання.

Військові аналітики зазначають, що у разі підтвердження цієї інформації розробка хімічних і біологічних боєголовок може суттєво змінити баланс стримування в регіоні, спричинити жорстку міжнародну реакцію та призвести до нових санкцій і посилення тиску на Тегеран.

ІранракетиКВІР

Останні матеріали

російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється