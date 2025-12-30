Іран розробляє хімічні та біологічні боєголовки для балістичних ракет

Країна працює над розробкою хімічної та біологічної зброї.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) працює над створенням хімічних і біологічних боєголовок для балістичних ракет великої дальності.

Про це повідомляє Iran International з посиланням на поінформовані військові джерела.

За даними видання, Повітряно-космічні сили КВІР займаються розробкою нетрадиційних боєголовок і паралельно переміщують ракетні пускові установки до східних регіонів Ірану. Джерела зазначають, що активність у межах цих програм помітно зросла впродовж останніх місяців на тлі підвищеної регіональної напруженості та побоювань Тегерана щодо можливої прямої конфронтації з Ізраїлем і Сполученими Штатами.

Повідомляється, що занепокоєння щодо іранських озброєнь стало однією з тем переговорів між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та колишнім президентом США Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі у Флориді. Сторони, за інформацією джерел, обговорювали потенційні сценарії майбутніх ударів по Ірану на тлі даних про відновлення іранських потужностей з виробництва балістичних ракет і ремонт систем протиповітряної оборони, пошкоджених під час короткої війни в червні.

За словами співрозмовників Iran International, програми з розробки нетрадиційних боєголовок здійснюються під керівництвом Повітряно-космічних сил КВІР і включають адаптацію балістичних ракет для перенесення хімічних та біологічних агентів, а також модернізацію систем командування й управління. В іранському керівництві ці можливості розглядають як «додатковий фактор стримування» у разі масштабного конфлікту.

Видання звертає увагу на суперечність між цими повідомленнями та публічними заявами іранських посадовців. Зокрема, близько пів року тому міністр закордонних справ Ірану називав країну «найбільшою жертвою хімічної зброї в сучасній історії», згадуючи атаку режиму Саддама Хусейна на місто Сардашт, унаслідок якої, за даними ОЗХЗ, загинули понад 100 людей.

Один зі співрозмовників Iran International пояснив це тим, що керівництво Ісламської Республіки вважає потенційні ізраїльські та американські удари екзистенційною загрозою і готове «суттєво підвищити ставки» у разі війни. За його словами, на найвищих рівнях ухвалення рішень існує переконання, що використання нетрадиційної зброї може вважатися виправданим у разі загрози самому існуванню держави.

Раніше Iran International повідомляла, що західні розвідувальні служби зафіксували «незвичайну» активність Повітряно-космічних сил КВІР і посилили моніторинг їхніх пересувань, зокрема систем командування, логістики та розгортання.

Військові аналітики зазначають, що у разі підтвердження цієї інформації розробка хімічних і біологічних боєголовок може суттєво змінити баланс стримування в регіоні, спричинити жорстку міжнародну реакцію та призвести до нових санкцій і посилення тиску на Тегеран.