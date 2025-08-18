росія і білорусь можуть опинитися в списку спонсорів тероризму

Це може статися через участь у примусовому вивезенні українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь розглядають можливість подання законопроєкту, який може визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму через систематичне викрадення та депортацію українських дітей.

Про це журналістка NBC News Крістен Волкер написала у соціальній мережі Х (Twitter) з посиланням на джерело, знайоме з ініціативою.

"Сенатори Ліндсі Грем, республіканець, і Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, розглядають можливість внесення до Сенату законопроєкту, який, у разі його ухвалення, може визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей", - написала вона.

Згідно з повідомленнями правозахисників, починаючи з 2014 року, дітей з окупованих територій України: Донеччини, Луганщини та Криму, систематично вивозили до різних регіонів Російської Федерації.

Минулого року в ЗМІ з’явилася інформація, що до примусової депортації українських дітей причетна також Білорусь. За даними правозахисників, це відбувається за прямої участі режиму самопроголошеного президента Олександра лукашенка.