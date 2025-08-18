Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія і білорусь можуть опинитися в списку спонсорів тероризму

18 серпня 2025, 10:47
Фото: БЕЛТА
Це може статися через участь у примусовому вивезенні українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь розглядають можливість подання законопроєкту, який може визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму через систематичне викрадення та депортацію українських дітей.

Про це журналістка NBC News Крістен Волкер написала у соціальній мережі Х (Twitter) з посиланням на джерело, знайоме з ініціативою.

"Сенатори Ліндсі Грем, республіканець, і Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, розглядають можливість внесення до Сенату законопроєкту, який, у разі його ухвалення, може визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей", - написала вона.

Згідно з повідомленнями правозахисників, починаючи з 2014 року, дітей з окупованих територій України: Донеччини, Луганщини та Криму, систематично вивозили до різних регіонів Російської Федерації.

Минулого року в ЗМІ з’явилася інформація, що до примусової депортації українських дітей причетна також Білорусь. За даними правозахисників, це відбувається за прямої участі режиму самопроголошеного президента Олександра лукашенка.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна через звинувачення у депортації українців.
 
РосіяБілорусьтерористи

