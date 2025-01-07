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ПОЛІТИКА

Угорщина критикує Україну через енергетичні наслідки для Європи

07 січня 2025, 15:31
Угорщина критикує Україну через енергетичні наслідки для Європи
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Сійярто обговорив ситуацію з главою МЗС Словаччини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна поставила Євросоюз у скрутне економічне становище, коли припинила транзит російського газу через свою територію. За його словами, зараз "навіть найфанатичніші брюссельці" не можуть заперечити, що ціни на газ зросли.

"Зростання цін на європейський природний газ було здебільшого спричинене заходами, які штучно зменшують кількість природного газу, такими як ліквідація певних джерел природного газу через санкції чи політику, а також блокування певних транспортних шляхів", — заявив Сійярто.

За його словами, подією, яка призвела до нещодавнього підвищення цін, стало те, що Україна припинила транзит російського газу по своїй території до Центральної Європи. Через це ціни на газ у Європі зросли на 20 відсотків, заявив Сійярто.

"Тож поки Україна намагається приєднатися до ЄС як кандидат на членство, своїм останнім рішенням вона знову поставила європейську економіку у скрутне становище", — стверджує голова МЗС Угорщини. 

Він також розповів, що мав розмову з цього приводу з міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром. Вони разом "погодилися, що угода про асоціацію між ЄС та Україною повинна поважатися обома сторонами, і ця угода також передбачає підтримку шляхів транспортування енергії".

Сійярто додав, що в Угорщину продовжує надходити газ через "Турецький потік", проте вважає, що рішення Києва призведе до подальшого зростання цін та викликів "для Центральної Європи та всього Європейського Союзу".

Нагадаємо, вранці 1 січня Україна зупинила транзит російського газу через свою територію, оскільки опівночі закінчилась дія відповідного контракту між Україною та рф. Про плани зупинки транзиту Київ попереджав заздалегідь та обумовив це питання з європейськими країнами.

УгорщинавійнаСловаччинаПетер Сійяртотранзит газу

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