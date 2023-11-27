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Угорщина не хоче обговорювати 12-й пакет санкцій проти росії

27 листопада 2023, 12:02
Угорщина не хоче обговорювати 12-й пакет санкцій проти росії
Фото: Getty Images
В Угорщині натякають, що Євросоюз не повинен обговорювати 12-й пакет санкцій проти рф, доки не проаналізує наслідки попередніх.

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто написав на Facebook-сторінці.

"У той час як співпраця між Сходом і Заходом, що давно стала надійною основою європейського зростання, продовжує обриватися, ми обговорюємо вже 12-й пакет санкцій, не провівши чесного аналізу наслідків 11 пакетів, які вже були ухвалені", - йдеться в дописі.

Він додав, що провальні рішення в Брюсселі останніми роками призвели до того, що європейська конкурентоспроможність "сягнула найнижчого рівня".

Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що сьогодні в Брюсселі він вестиме боротьбу за підвищення конкурентоспроможності Європи та збереження співпраці між Сходом і Заходом.

Нагадаємо, що всередині місяця Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти росії.

 

РосіяУгорщинасанкції

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