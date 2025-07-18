Угорщина розкритикувала проєкт бюджету ЄС: "Україна отримає занадто багато"

За оцінками уряду Угорщини, близько 20% бюджету ЄС на 2028−2034 роки.

Україна може стати основним отримувачем коштів у новому семирічному бюджеті Євросоюзу.

Про це, як йдеться на сайті ЄС, заявив міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока.

За оцінками уряду Угорщини, близько 20% бюджету ЄС на 2028−2034 роки — тобто кожен п’ятий євро прямо чи опосередковано отримає Україна. "Це нераціонально", — зазначив міністр.

За його словами, в Будапешті провели попередній аналіз пропозиції Єврокомісії і дійшли висновку, що окрім виділених 100 млрд євро з окремого Українського фонду(Ukraine Facility), Київ отримає фінансування також з інших джерел.

Зокрема, йдеться про кошти з Європейського фонду миру, бюджет якого збільшено до 31 млрд євро, і більшість з них, на думку Боки, буде направлено саме Україні.

Крім того, у розрахунок взято зростання бюджету на європейську оборонну промисловість, одна з цілей якого — підтримка України, а також можливості зовнішньополітичного фонду ЄС Global Europe, через який також можуть фінансуватися пов’язані з Україною ініціативи.

Окремо згадано пропозицію про створення нової кредитної лінії для України, яка, за словами міністра, фактично не матиме обмежень.

"Якщо все це підсумувати (і відняти частку бюджету, що піде на виплату попередніх боргів ЄС), то виходить, що близько 20% усього бюджету буде спрямовано Україні", — сказав він.

Загальна сума бюджету ЄС на 2028−2034 роки, запропонованого Єврокомісією, становить майже 2 трлн євро. Свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.

Раніше повідомлялося, що Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала проєкт нового бюджету Європейського союзу — на період із 2028 до 2034 року — загальним розміром у 2 трлн євро.

За словами фон дер Ляєн, проєкт перебудовує структуру бюджету за трьома основними напрямами:

200 млрд євро на зовнішню діяльність, включно зі 100 мільярдами євро для України;

865 млрд євро на сільське господарство, рибальство, політику згуртування і соціальну політику;

410 млрд євро на конкурентоспроможність, включно з дослідженнями та інноваціями.

Хоча прямі внески держав-членів Євросоюзу покриватимуть більшу частину бюджету, проєкт також передбачає введення нових загальноєвропейських податків на електричні відходи, тютюн і доходи великих корпорацій.

При цьому всі фінансові пакети для країн-членів будуть обумовлені дотриманням принципу верховенства права — ключова зміна у відповідь «на відкат демократії в Угорщині».

Уряд Німеччини офіційно відхилив представлений Єврокомісією проєкт довгострокового бюджету Європейського Союзу.