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Україна 25 жовтня переходить на зимовий час

В Україні 25 жовтня скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад.
Україна 25 жовтня переходить на зимовий час Фото: з відкритих джерел

"25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Нагадуємо, що Україна перейшла на літній час у ніч на 29 березня 

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17 10 2020 16:03
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