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Україна атакує росію роєм нових безпілотників "Трембіта" – Forbes

22 лютого 2025, 13:37
Україна атакує росію роєм нових безпілотників
t.me/mintsyfra
Багато з безпілотників будуть приманками.

Український ударний дрон "Трембіта" має простий вигляд: два метри завдовжки, із двигуном нагорі і ракетним прискорювачем ззаду, але попри простоту, "Трембіта" та інші українські БпЛА відіграють ключову роль у стратегії оборони та потенційної перемоги України. 

Дрон "Трембіта" з радіусом дії 300 км коштує всього кілька тисяч доларів. 

Про це йдеться в матеріалі бізнес журналу Forbes.

Політика США керівництвом Трампа може змінитися з підтримки на нейтралітет чи навіть сприяння росії, тому Україна змушена покладатися на власні сили та допомогу європейських союзників. 

Розвиток українського виробництва озброєння дозволяє Києву залишатися боєздатною навіть без значної підтримки США. 

Українська компанія Pars зробила ставку на доступність "Трембіти" – її вартість оцінюється в кілька тисяч доларів за одиницю, а технічні рішення максимально спрощені.

"Ми використовуємо прості технології, такі як різання та згинання алюмінію, фактично повторюючи конструкцію літаків часів Другої світової війни. Це дозволяє нам значно знизити вартість продукту", - сказав генеральний директор Pars Акім Клеменов. 

Він додав, що ракета побудована навколо пульсуючого реактивного двигуна, який складається з нержавіючої сталі та не має рухомих частин. 

"Це дешево і просто. Так, у нього є деякі недоліки - середній діапазон і точність, але його переваги того варті", - сказав Клеменов. 

Запуск "Трембіти" здійснюється з рампи,  головна мета – масове виробництво за рахунок українських та європейських коштів. Деякі дрони оснащуватимуться боєголовками, інші – слугуватимуть приманками для виснаження російської ППО.  

Вчора ми писали, що Україна представила дрон-ракету "Трембіту" і БпЛА "Булаву".

 

війна в УкраїніТрембіта

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