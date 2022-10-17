Україна експортувала у жовтні понад 2 млн тонн зернових

Це дорівнює 97,7% показника жовтня 2021 року

Обсяги українського експорту зернових та зернобобових у жовтні сягнули майже 2,12 млн т. Всього з початку маркетингового року Україна доправила на експорт понад 10,85 млн т збіжжя.

Так, станом на 17 жовтня протягом поточного місяця з України було експортовано 2,12 млн т зернових та зернобобових, зокрема: кукурудзи – 1 035 тис. т, пшениці – 957 тис. т, ячміню – 122 тис. т, жита – 0,4 тис. т.

Крім того, на експорт за жовтень було відправлено 6 тис. т борошна в перерахунку на зерно.

Відтак, за інформацією Мінагрополітики, разом експорт зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна сягнув 2,13 млн т, що дорівнює 97,7% показника жовтня минулого року.

Всього з початку 2022/2023 маркетингового року Україна експортувала 10,85 млн т зерна та борошна проти 16,59 млн т за 2021/2022 МР, або 65,4%.