БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЦе дорівнює 97,7% показника жовтня 2021 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна експортувала у жовтні понад 2 млн тонн зернових
Фото: Getty Images
Обсяги українського експорту зернових та зернобобових у жовтні сягнули майже 2,12 млн т. Всього з початку маркетингового року Україна доправила на експорт понад 10,85 млн т збіжжя.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Так, станом на 17 жовтня протягом поточного місяця з України було експортовано 2,12 млн т зернових та зернобобових, зокрема: кукурудзи – 1 035 тис. т, пшениці – 957 тис. т, ячміню – 122 тис. т, жита – 0,4 тис. т.
Крім того, на експорт за жовтень було відправлено 6 тис. т борошна в перерахунку на зерно.
Відтак, за інформацією Мінагрополітики, разом експорт зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна сягнув 2,13 млн т, що дорівнює 97,7% показника жовтня минулого року.
Всього з початку 2022/2023 маркетингового року Україна експортувала 10,85 млн т зерна та борошна проти 16,59 млн т за 2021/2022 МР, або 65,4%.
Раніше повідомлялося, що із портів Одеси в рамках "зернової ініціативи" вийшли ще 5 суден із українським продовольством. На їхньому борту 122,3 тисячі тонн агропродукції.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 10 2022 15:16 МЕДІА
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ВІДЕО Ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні виділить Євросоюз
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Україна експортувала понад 4 млн тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"
- Польща, Німеччина та США найбільше цікавлять українських експортерів - МЗС
СТАТТІ