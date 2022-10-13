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Український експорт за 8 місяців року впав на третину, імпорт - на чверть
Фото: novostipmr.com
Протягом січня-серпня експорт товарів впав на 30,8%, порівняно з січнем-серпнем 2021 року, а імпорт – на 21,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2022 року зросло у 2,9 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 5,421 млрд дол з 1,895 млрд дол, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
У серпні цього року порівняно з липнем-2022 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 0,1% – до 3,137 млрд дол, імпорту – на 1,3% – до 4,504 млрд дол..
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у серпні-2022 було від’ємним і становило 1,367 млрд дол, тоді як у липні-2022 року воно також було від’ємним і становило 1,314 млрд дол.
Раніше повідомлялося, що Україна робить ставку на збільшення обсягів торгівлі з країнами Тихоокеанського регіону.
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13 10 2022 19:31 МЕДІА
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