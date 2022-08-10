ВВП України з початку року впав на 30% - Мінекономіки

За оцінками міністерства, економічна ситуація в країні, попри всю її складність, залишається контрольованою

За підсумками трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

"Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і у серпні, в межах 35% (±2%). Загалом, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року, падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%", - йдеться в повідомленні.

Одним із чинників, що мав позитивний вплив на економічні показники, в Мінекономіки вважають покращення динаміки транспортних перевезень, завдяки чому в вересні український експорт у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% у порівнянні з серпнем цього року.

Зокрема, в рамках "Зернової ініціативи" обсяг вивезеної через порти Великої Одеси продукції у вересні вдвічі перевищив серпневі показники. Також, за оперативними даними, у вересні АТ "Укрзалізниця" перевезла 11,7 млн т вантажів, що на 8,4% більше за обсяги перевезень серпня 2022 року та на 41% до березня відповідно.

Відмічають у міністерстві і стабілізацію минулого місяця цін на пальне, що сприяло зниженню інфляційного тиску на економіку на тлі падіння зовнішніх цін, особливо на енергоносії.

Також спостерігається покращення очікувань бізнесу щодо перспектив своєї економічної діяльності, хоча вони все ще і залишаються песимістичними (46,1 у вересні проти 44,1 у серпні).